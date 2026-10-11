Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi ve fiyat dengeleri netleşti.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla oran olarak yüzde 74,1 gibi belirgin bir artış göstererek 1 milyar 927 milyon 606 bin 469 lira seviyesine fırladı.

ZİRVE SAAT 17.00-19.00 ARALIĞINDA GÖRÜLDÜ

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat dilimlerine göre farklılık gösterdi. En yüksek fiyat saat 17.00-19.00 aralığında 4 bin 500 lira, en düşük fiyat ise saat 02.00, 04.00 ve 12.00'de 2 bin 300 lira olarak tespit edildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 436 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 538 lira 33 kuruş olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN PİYASASINDA TABAN FİYAT SIFIR LİRAYI GÖRDÜ

Öte yandan spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 500 lira olarak kayıtlara geçerken, en düşük seviye ise 0 (sıfır) lira olarak gerçekleşti.