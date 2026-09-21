Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.499 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,96 azalarak 2 milyar 288 milyon 338 bin 806 lira oldu.

ELEKTRİKTE YARININ FİYATLARI BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 495 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1.499 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 27 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 80 lira 33 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 500 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 1.999 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.