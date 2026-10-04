Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Piyasada bugün gerçekleşen toplam işlem hacmi, bir önceki güne kıyasla oran olarak yüzde 75,9'luk belirgin bir artış göstererek 1 milyar 378 milyon 829 bin 965 lira seviyesine ulaştı.

ZİRVE SAAT 19.00'DA GÖRÜNDÜ

Gün öncesi piyasada yarın geçerli olacak bir megavatsaat elektriğin fiyatı, saat dilimlerine göre geniş bir bantta seyretti. En yüksek fiyat saat 19.00'da 4 bin 275 lira 1 kuruş ile kaydedilirken, en düşük fiyat ise saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 661 lira 53 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan, spot piyasada bugün geçerli olan bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı ise 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.