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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,4 artış göstererek 2 milyar 282 milyon 640 bin 880 lira oldu.

ELEKTRİKTE YARIN İÇİN EN YÜKSEK FİYAT 19.00'DA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 203 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 232 lira 26 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 134 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 134 lira 63 kuruş, en düşük ise 1600 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.