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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,15 artarak 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 liraya yükseldi.

ELEKTRİKTE YARININ FİYATLARI BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 17.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

En düşük fiyat ise saat 03.00'te 1300 lira olarak belirlendi.

AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT 2 BİN 819 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 35 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 819 lira 57 kuruş olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 321 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük fiyatı ise 240 lira olarak kayıtlara geçti.