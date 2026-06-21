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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasadaki hareketlilik işlem hacmine de yansıdı. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 186 artarak 632 milyon 987 bin 166 liraya ulaştı.

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyatın saat 20.00’de, en düşük fiyatın ise 12.00’de oluştuğu kaydedildi. Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 908 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 994 lira 59 kuruş oldu.

Öte yandan bugün spot piyasada fiyatlar 0 liraya kadar gerilerken, en yüksek seviye 1391 lira 49 kuruş olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, fiyatlardaki bu sert dalgalanmanın arz-talep dengesindeki değişim ve saatlik tüketim farklılıklarından kaynaklandığını belirtiyor.