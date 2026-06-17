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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 29 azalarak 511 milyon 746 bin 634 lira oldu.

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 00.00’da 2 bin 600 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 764 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 799 lira 58 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük ise 169 lira 99 kuruş seviyelerinde gerçekleşti.