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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 3,80 artarak 2 milyar 144 milyon 362 bin 7 liraya yükseldi.

Gün öncesi piyasada fiyatlar saatlik bazda farklılık gösterdi. Buna göre en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 300 lira olurken, en düşük fiyat saat 12.00’de 1949 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 361 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 375 lira 51 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar da dikkat çekti. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 1499 lira 98 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, elektrik piyasasında hem gün içi hem de gün öncesi fiyatlamalarda yüksek oynaklığın sürdüğünü ortaya koydu.