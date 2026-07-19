Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 37,4 artarak 1 milyar 995 milyon 45 bin 341 lira seviyesine yükseldi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00’de 4 bin 500 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1400 lira oldu.

ORTALAMA FİYATLAR 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasada elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 180 lira 56 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 226 lira 88 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü fiyat aralığı da dikkat çekti

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük ise 400 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik fiyatlarındaki bu dalgalı seyir, enerji piyasalarında yaşanan hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi.