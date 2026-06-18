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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 15,6 azalarak 431 milyon 677 bin 293 lira oldu.

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 21.00’de 2 bin 488 lira 88 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat saat 12.00’de 170 lira 1 kuruş oldu.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 631 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 674 lira 13 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için elektrik fiyatı en yüksek 2 bin 600 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira seviyesinde kaydedildi.