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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük 998 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00’de, en düşük fiyat ise saat 12.00’de oluştu.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 5,9 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 810 milyon 356 bin 722 liraya yükseldi.

Bu artış, piyasada hareketliliğin sürdüğüne işaret etti.

ORTALAMA FİYATLAR 2.800 TL BANDINDA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 852 lira 76 kuruş olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 908 lira 5 kuruş oldu.

Bugünün fiyatları da yüksek seyretti

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 435 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1275 lira olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA ÖNE ÇIKAN SİNYAL

Açıklanan veriler, elektrik fiyatlarında gün içi dalgalanmanın sürdüğünü ve özellikle akşam saatlerinde fiyatların zirveye yaklaştığını ortaya koydu.