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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 6,15 azalarak 2 milyar 147 milyon 607 bin 391 liraya geriledi.

YARIN İÇİN FİYAT ARALIĞI GENİŞ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00’de 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük ise saat 12.00’de 1470 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYAT 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 193 lira 21 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 222 lira olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEK SEYRETTİ

Spot piyasada bugün için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 2 bin 330 lira seviyesinde kaydedildi.