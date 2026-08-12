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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin lira, en düşük fiyatı ise 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 20.00'DE

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 20.00'de 4 bin lira olarak belirlendi.

Elektriğin en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 731 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 771 lira 93 kuruş olarak hesaplandı.

ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi de bugün düne göre yüzde 10,31 azaldı.

Günlük işlem hacmi 1 milyar 846 milyon 513 bin 698 lira olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü fiyatı ise en yüksek 4 bin lira, en düşük 1256 lira olarak kayıtlara geçti.