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Kaynak: AA

Enerji piyasalarında dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en düşük 200 lira, en yüksek ise 4 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 1,48 azalarak 1 milyar 163 milyon 261 bin 541 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada fiyatların saatlik dağılımı da dikkat çekti. En yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 250 lira olurken, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 200 lira olarak tespit edildi.

Aritmetik ortalama fiyat 1729 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1752 lira 78 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar da geniş bir aralığa işaret etti. Gün içinde en yüksek fiyat 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük fiyat ise 190 lira olarak gerçekleşti.

Veriler, elektrik piyasasında saatlik bazda yaşanan sert fiyat dalgalanmalarını gözler önüne serdi.