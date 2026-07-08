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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük ise 1475 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem hacminde artış

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne kıyasla yüzde 13,2 artarak 2 milyar 53 milyon 842 bin 601 liraya yükseldi.

SAATLİK FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin 300 lira 1 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat saat 12.00’de 1475 lira 99 kuruş oldu.

Aynı piyasada megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyat 3 bin 218 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3 bin 238 lira 2 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük ise 998 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasındaki bu dalgalı seyir, arz-talep dengesi ve saatlik tüketim değişimlerinin fiyatlar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.