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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında fiyatlar yarın için geniş bir bantta oluştu.

Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 117 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Spot piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 18,2 artarak 2 milyar 344 milyon 282 bin 186 liraya yükseldi.

SAATLİK FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları saatlere göre farklılık gösterdi.

En yüksek fiyat: Saat 20.00 ve 21.00 – 4.500 lira

En düşük fiyat: Saat 07.00 – 2.117 lira 71 kuruş

Ortalama fiyatlar ise:

Aritmetik ortalama: 3.607 lira 75 kuruş

Ağırlıklı ortalama: 3.640 lira 95 kuruş

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 4.500 lira

En düşük: 655 lira 99 kuruş



PİYASADA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Veriler, elektrik piyasasında hem fiyat hem işlem hacmi açısından hareketliliğin sürdüğünü ve saatlik bazda önemli dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.