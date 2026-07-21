Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında fiyatlar yarın için geniş bir bantta oluştu.
Bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 117 lira 71 kuruş olarak belirlendi.
İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Spot piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 18,2 artarak 2 milyar 344 milyon 282 bin 186 liraya yükseldi.
SAATLİK FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ
Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları saatlere göre farklılık gösterdi.
En yüksek fiyat: Saat 20.00 ve 21.00 – 4.500 lira
En düşük fiyat: Saat 07.00 – 2.117 lira 71 kuruş
Ortalama fiyatlar ise:
Aritmetik ortalama: 3.607 lira 75 kuruş
Ağırlıklı ortalama: 3.640 lira 95 kuruş
BUGÜNKÜ FİYATLAR DA AÇIKLANDI
Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek: 4.500 lira
En düşük: 655 lira 99 kuruş
PİYASADA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Veriler, elektrik piyasasında hem fiyat hem işlem hacmi açısından hareketliliğin sürdüğünü ve saatlik bazda önemli dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.