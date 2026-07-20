Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira oldu.
SAATLİK FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ
Gün öncesi piyasada:
En yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 500 lira, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 655 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Ortalama fiyatlar açıklandı
Elektriğin: Aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 77 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 125 lira 19 kuruş olarak hesaplandı.
BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI
Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin:
En yüksek fiyatı 4 bin 500 lira,
En düşük fiyatı ise 1400 lira olarak kayıtlara geçti.
Elektrik piyasasında gün içi ve gün öncesi fiyatlar arasındaki fark, arz-talep dengesine bağlı dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.