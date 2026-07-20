Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 980 milyon 219 bin 884 lira oldu.

SAATLİK FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gün öncesi piyasada:

En yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 500 lira, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 655 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama fiyatlar açıklandı

Elektriğin: Aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 77 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 125 lira 19 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin:

En yüksek fiyatı 4 bin 500 lira,

En düşük fiyatı ise 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında gün içi ve gün öncesi fiyatlar arasındaki fark, arz-talep dengesine bağlı dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.