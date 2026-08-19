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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın uygulanacak fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 293 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE ZİRVE SAAT 20.00

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 20.00'de 4 bin 293 lira 95 kuruş olacak.

En düşük fiyat ise 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 83 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 115 lira 54 kuruş oldu.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 97 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 97 artarak 4 milyar 314 milyon 681 bin 140 liraya ulaştı.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 400 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1488 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.