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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE ZİRVE SAATLERİ BELLİ OLDU

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 19.00-21.00 saatleri arasında 4 bin 500 lira olacak.

En düşük fiyat ise 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak uygulanacak.

İŞLEM HACMİ 2,39 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,9 artarak 2 milyar 393 milyon 960 bin 912 lira oldu.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 371 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 400 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI DA 4 BİN 500 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 400 lira olarak gerçekleşti.