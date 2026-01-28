Evlerde enerji tüketiminin önemli bir kısmını oluşturan termosifonlar için geliştirilen akıllı programlayıcı modüller, hem bütçe dostu hem de cihaz ömrünü uzatan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Termosifonun elektrik devresine bağlanan ve cihazın "beyni" olarak nitelendirilen bu küçük modüller, enerji verimliliğinde yeni bir standart belirliyor.

İHTİYAÇ KADAR ISITMA, MAKSİMUM TASARRUF

Geleneksel kullanımda termosifonlar gün boyu suyu sıcak tutmak için sürekli enerji harcarken, programlayıcı modüller bu süreci kişiselleştiriyor. Kullanıcılar cihazı; sadece sabah uyandıklarında veya akşam eve döndüklerinde sıcak su hazır olacak şekilde programlayabiliyor. Belirlenen saatlerin dışında sistem elektrik akışını tamamen keserek, gereksiz tüketimin önüne geçiyor. Bu akıllı yönetim sayesinde toplam elektrik tüketiminde yaklaşık %30 oranında bir düşüş kaydediliyor.

CİHAZ ÖMRÜ UZUYOR

Sistemin sağladığı avantajlar sadece fatura tasarrufuyla sınırlı değil. Isıtma rezistansının 24 saat boyunca kesintisiz çalışmasını engelleyen modül, parçaların yorulmasını ve kireçlenmesini yavaşlatıyor. Bu durum, cihazın mekanik ömrünün uzamasına doğrudan katkı sağlıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: ZAMAN AYARLI PRİZLERE DİKKAT

Termosifonların 2000-3000 Watt gibi oldukça yüksek güç çeken cihazlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, güvenlik konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Basit "zaman ayarlı prizlerin" bu yüksek yükü taşımakta yetersiz kalabileceği belirtilirken, doğrudan elektrik panosuna monte edilen profesyonel modüllerin kullanılması gerektiği vurgulanıyor.