Elektrikte "çok tüketenin çok ödemesini" hedefleyen son kaynak tedarik tarifesinde limitlerin yeniden düşürülmesi gündeme geldi. Enerji yönetiminin ekim ayında açıklaması beklenen yeni kademe düzenlemesiyle yıllık sınırın 3 bin kilovatsaate gerilemesi durumunda, aylık faturası 830 lirayı geçen milyonlarca abonenin devlet desteği kesilecek ve faturaları yaklaşık iki katına çıkacak.
Elektrik faturaları iki katına çıkabilir: Abonelere kötü haber
Elektrikte "çok tüketenin çok ödemesini" hedefleyen son kaynak tedarik tarifesinde limitlerin yeniden düşürülmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemeyle aylık faturası 830 lirayı geçen milyonlarca abonenin devlet desteği kesilecek ve faturaları yaklaşık iki katına çıkacak.Kaynak: ANKA
Yıllık Limitlerin Düşürülmesinde Geri Sayım Başladı
Elektrik ve doğal gazda devlet desteğini aşamalı olarak azaltmayı hedefleyen "kademeli tarife" uygulamasında limitler adım adım aşağı çekiliyor.
2025 yılında yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan sübvansiyon sınırı, 2026 yılı için 4 bin kilovatsaate düşürülmüştü.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, enerji yönetimi Eylül ayında dağıtım şirketlerinden tüketim verilerini talep edecek ve Ekim ayında gelecek yıldan itibaren geçerli olacak yeni kademeyi ilan edecek.
Yeni sınırın 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate çekilmesi öngörülüyor.
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan’dan Kritik Hesaplama
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, ANKA'ya yaptığı açıklamada olası senaryoları ve faturalara yansıyacak rakamları detaylandırdı:
"Yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin (ortalama aylık 344 kilovatsaat, günlük 10,95 kilovatsaat) altında olan konut aboneleri için aylık fatura tutarı 986 lira dolayında.
Eğer bu tüketim değerleri aşılacak olursa aboneye son kaynak tedarik tarifesi uygulanıyor. Sınır 3 bin 500 kilovatsaate düşürülürse aylık ortalama 291 kilovatsaat tüketenler kapsama girecek.
Eğer limit 3 bin kilovatsaate düşerse; aylık ortalama tüketimi 250 kilovatsaati, günlük tüketimi 8,21 kilovatsaati ve aylık fatura tutarı 660 lirayı geçen aboneler desteği kaybedip son kullanıcı tedarik tarifesine geçecek."
"Maliyetler Doğrudan Tüketiciye Yansıtılacak"
EPDK'nın limiti önce 5 bine, ardından 4 bine düşürmesinin gelecek yıllardaki indirimlerin açık bir sinyali olduğunu belirten Doğan, enerji yönetiminin nihai hedefini şu sözlerle özetledi:
"EPDK, nihayette akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi her ay oluşan maliyeti esas alarak tüm tüketicilere yansıtmak gibi bir yaklaşım göstermektedir.
Şehit ve gazi yakınları ile belki tarımsal sulama gibi bazı istisnalar bu durumun haricinde tutulacaktır."