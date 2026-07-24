Amerika Birleşik Devletleri'nde eşine ender rastlanacak bir doğa olayı yaşandı. Yerleşim yerine kadar inen dev bir ayı, sokak ortasında bulunan metrelerce yükseklikteki elektrik direğine tırmandı. Direğin en tepesine kadar çıkarak orada mahsur kalan dev cüsseli hayvanı fark eden mahalle sakinleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların durumu derhal 911 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede yaban hayatı koruma görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

NEFES KESEN OPERASYONLA KURTARILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, öncelikle olası bir tehlikeye karşı çevre güvenliğini sağladı. Ayının elektrik akımına kapılmaması ve panikleyerek düşmemesi için titiz bir çalışma yürütüldü. Başlatılan hassas kurtarma operasyonu sonucunda, dev ayı herhangi bir yara almadan güvenli bir şekilde direkten aşağı indirildi.

Ekipler tarafından sağlık durumu hızla kontrol edilen dev ayı, tedavisinin ardından ekiplerin kontrolünde yeniden kendi doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, hem bölge halkına rahat bir nefes aldırdı hem de yaban hayatı ekiplerinin başarılı müdahalesiyle takdir topladı.