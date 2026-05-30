Isparta'da meydana gelen trafik kazası iki kişinin hayatına mal oldu. Büyükhacılar köyü yakınlarında seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada araç sürücüsü Hasan Karabulut olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan üç kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücü Hasan Karabulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ve Mustafa K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.