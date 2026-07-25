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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde yol kenarındaki bir elektrik direğine bağlanmış ve yaralanmış haldeki domuz yavrusunu gören çevre sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçti.

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri müdahaleyle bitkin ve yaralı durumdaki hayvanı iplerinden kurtardı. Ekiplerce muhafaza altına alınan domuz yavrusu, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü merkezine nakledildi.