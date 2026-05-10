Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, depremde ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan iş yerinin çatısındaki elektrik kablolarını almak isteyen hurdacı Hamza Demirel (39), çıktığı elektrik direğinden düşerek yaşamını yitirdi. Feci olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu için yıkım süreci bekleyen iş yerinin çatısındaki elektrik kablolarını sökmek isteyen Hamza Demirel, bitişikte bulunan elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Demirel, metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hamza Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.