Kütahya'da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi 29 yaşındaki Şerif Ramazan Ersöz'ün yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ersöz'ü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen Ersöz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.