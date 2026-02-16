Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak 2. kattan düşen inşaat işçisinin ağır yaralandığı öğrenildi.
Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Fırat Y. (33), yerden 2. kata çektiği demirlerin enerji nakil hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Bu sırada dengesini kaybeden Fırat Y, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.