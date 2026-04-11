Olay, Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki Muhammet Arda Bağırgan, demir profiller üzerinde kaynak yaptığı esnada elektrik akımına maruz kaldı. Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada genç işçi ağır şekilde yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bağırgan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.