Elektrik akımına kapılan çocuktan 'tatlı bahane': Bende hala elektrik var diyerek okula gitmek istemedi

'BURASI OKUL SOKAĞI, BU DİREKLER TEHLİKE SAÇIYOR'

Anne Bekdemir, "Oğlumu hastaneye götürdüğümüzde de 12 saat müşahade altında olması gerektiği söylendi. Daha sonradan da kan değerleri yükselebiliyormuş. O yüzden kontrol altında olması gerekiyormuş. Fakat ilk yapılan kan testlerinde değerleri zaten yükselmişti. Serumlar takıldı. EKG'ler çekildi. Cihaza bağlayıp 12 saat müşahade altında tuttular. 12 saat sonra değerlerin normale dönmesiyle biz hastaneden taburcu edildik. Daha sonra kardiyoloji bölümünde, çocuk kardiyoloji bölümünde oğlumu muayene ettirdim. Kısa süreli bir akım olması sebebiyle çok şükür kalp kaslarına zarar vermeden biz bu hadiseyi atlatmış olduk. Bu olay adli vaka olarak hastanede tutanaklarımız tutuldu. Daha sonrasında da Çağlayan karakoluna gidip şikayetçi olduk. Çünkü burası bir okul sokağı. Bir sürü çocuk her gün o yokuştan inip çıkıyor ve sadece o kaldırımları kullanmak zorunda. Kaldırımın en dar alanında iki tane direk var ve bu direkler tehlikesi açıyor. Bunun sorumluları ya da alınması gereken tedbir her neyse bu vesileyle alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.