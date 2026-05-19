Konya’nın Karapınar ilçesinde sulama kuyusunda yaşanan elektrik kazası faciaya ramak kala atlatıldı. Kesmez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sulama kuyusunda çalışma yapıldığı sırada vincin kaldırma aparatı yüksek gerilim hattına temas etti.
Temasın ardından elektrik akımı kamyona yayıldı. Akım nedeniyle aracın lastikleri yanarken, kuyuda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Elektrik akımına kapılan M.T. (24), Ö.S. (20) ve M.E.Ö. (57), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ KONYA’YA SEVK EDİLDİ
Durumu daha ağır olduğu öğrenilen M.E.Ö., Karapınar’daki ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.