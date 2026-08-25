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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 artarak 2 milyar 705 milyon 964 bin 23 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu fiyat 18.00-21.00 saatlerinde uygulanacak.

EN DÜŞÜK FİYAT 2 BİN 699 LİRA 99 KURUŞ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 2 bin 699 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 634 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 675 lira 22 kuruş oldu.

BUGÜNÜN FİYATLARINDA 4 BİN 295 LİRALIK ZİRVE

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 295 lira olarak kayıtlara geçti.

Bugün için en düşük fiyat ise 1.499 lira 97 kuruş oldu.