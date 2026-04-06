EPDK'nın son kararıyla konut elektrik tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zam, dar gelirli ailelerin bütçesinde derin bir yara açtı. EMO’nun 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı (aylık 230 kWh tüketim) üzerinden yaptığı hesaplamaya göre; Mart ayında 595,8 TL olan aylık fatura, Nisan 2026 itibarıyla 744,7 TL’ye yükseldi.

FATURALARIN %75’İ "DAĞITIM BEDELİ" OLDU

Nisan 2026 tarifesinde dikkat çeken en çarpıcı detay, faturayı oluşturan kalemlerin dağılımı oldu. EMO verilerine göre, ödenen toplam bedelin:

%74,8'i: Dağıtım Bedeli

%15,2'si: Enerji Bedeli

%10'u: Fon ve Vergiler

Analiz: Faturanın asıl unsuru olması gereken enerji üretim maliyeti (enerji bedeli) toplamın sadece küçük bir kısmını oluştururken, elektriğin haneye ulaşmasını sağlayan dağıtım hizmetinin payı aslan payını aldı

5 YILLIK KORKUNÇ TABLO: DAĞITIM BEDELİNDE %880 ARTIŞ

EMO’nun son 5 yılı kapsayan karşılaştırmalı analizi, elektrik piyasasındaki çarpık yapıyı net bir şekilde sergiliyor. 1 Nisan 2021 ile 4 Nisan 2026 arasındaki değişimler şu şekilde:

EMO açıklamasında, "Eğer dağıtım bedelleri de enerji bedeliyle aynı oranda artsaydı, vatandaş bugün 744 TL yerine sadece 228 TL ödeyecekti. Aradaki 516 TL'lik fark, özelleştirmenin vatandaşa yüklediği bedeldir," ifadelerine yer verildi.



YENİ ZAMLAR YOLDA MI? PTF TAVAN FİYATI VE DOĞAL GAZ ZAMMI

EPDK'nın eş zamanlı olarak Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanını MWh başına 4.500 TL’ye yükseltmesi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza %19,42 zam yapması, önümüzdeki aylarda yeni bir zam dalgasının sinyali olarak yorumlanıyor. Özellikle yaz aylarında artan taleple birlikte üretim maliyetlerinin tavan fiyata yaklaşması bekleniyor.

EMO'DAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SOSYAL TARİFE VE KAMULAŞTIRMA

Elektrik Mühendisleri Odası, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu belirterek acil önlem çağrısında bulundu:

Sosyal tarife: Enerji politikaları kar odaklı değil, halkın hizmeti esas alınarak "sosyal tarife" modeline geçmeli.

Kamulaştırma: Özelleştirilen üretim ve dağıtım tesisleri acilen kamulaştırılmalı, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı durdurulmalı.

Yeni yapılanma: EPDK kapatılmalı; yerine halkın çıkarını gözeten, özerk bir "Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı" kurulmalı.