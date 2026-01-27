Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonuna 15 yakın korumasıyla geldi. Adalet mülkün temelidir diyen Aktaş, "Kaçmadım, buradayım. Daha önce ne söylediysem onu söyleyeceğim" dedi.

İstanbul'da CHP'li belediyeleri de kapsayacak şekilde rüşvet suçunun oluştuğu iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın ilk duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

DAVA ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Mahkeme Başkanı duruşmalara basına kısıtlı bir kontenjan ayrıldığını duyurdu. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nı 20'si yerli olmak üzere 25 basın mensubu duruşma salonundan canlı olarak takip edecek.

Bugün başlayacak olan davalar 20 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Duruşmalarda ayrıca görüntü alınması da yasaklandı. Ayrıca her sanık maksimum 3 avukatla savunulacabilecek.

200 SANIKLI DAVADA HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI YARGILANIYOR?

Soruşturma kapsamında yargılanan belediye başkanlarının listesi şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

2 İSİM TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise davada tutuksuz sanık olarak yargılanıyor.

İDDİANAMEDEN ÖNE ÇIKANLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li belediyelerden aldığı ihalelere fesat karıştırıldığı, rüşvet verildiği ve kamunun zarara uğratıldığı iddiaları var. İddianamenin merkezinde özellikle Beşiktaş Belediyesi ile Aktaş arasındaki ihale ilişkileri yer alıyor.

İSTENEN CEZALAR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün kurucusu olarak gösterilen itirafçı Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, Aktaş'ın iddialarına dayanarak gözaltına alınan toplamda 200 kişi hakkında çeşitli cezalar isteniyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın, 187 yıldan 450 yıla kadar hapis ve mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor. Suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi/özel belgede sahtecilik", "rüşvet verme", "kamu zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yer alıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanması,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise rüşvet alma suçlamasıyla 4'er yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

17 Ocak 2025'te tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise suç örgütüne üye olma, 26 ayrı ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık gibi suçlamalarla 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.