Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor. 3 Büyükşehirde yapılan kaçak alkol üreten ve sahte içki satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda yakalanan 29 şüpheliden 10'unun emniyetten salıverildiği, 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Geri kalan 5 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Operasyonlarda 45 bin 347 litre alkollü içki yapımından kullanılan etil/metil alkol, 2 bin 572 kaçak alkol yapımında kullanılan şişe ve bidon, 3 bin 400 sahte etiket, dolum, filtreleme ve paketlemeden oluşan alkollü içki imalatında kullanılan 14 makine ve bin 250 kilogram karbon kömürü ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yılmaz sergiyi yerinde gezdi.