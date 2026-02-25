Elçin Sangu'nun villasında neler oldu? Tadilat kavgasında gerilim tırmanıyor: Bilirkişi raporunda kim haklı?

"SİCİL KAYDI VARSA NEDEN EVİNİ TESLİM ETTİ"

“Karşı taraf müvekkilim için 13 sicil kaydı olduğunu söylüyor ama avukatı olarak benim böyle bir bilgim yok. Bu kişisel veridir ve yasal yollardan ulaşılması mümkün değildir. Nasıl elde ettiğini bizimle paylaşırsa memnun oluruz. Ayrıca eğer müvekkilimin iddia edildiği gibi 13 sicil kaydı varsa neden evini ona teslim etti? Müvekkilimin karşı tarafın evinde ayları aşan çalışması mevcut. Evin teslim edildiğine dair fotoğraflar da bulunuyor. Karşı taraf, alacak davasını farklı yöne çekerek manipülasyon yapmaya çalışıyor. Kaldı ki müvekkil sabıkalı biri olsa bile bu, alacağının ödenmeyeceği veya emeğinin karşılığının verilmeyeceği anlamına mı gelir?