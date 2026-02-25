Elçin Sangu ile işçi Hakan Balı arasındaki 92 bin TL’lik alacak davası kızıştı. Avukat Tunç, Sangu’nun belgelerinin yanıltıcı olduğunu, bilirkişi raporlarının Balı’yı haklı çıkardığını söyledi; karşı taraf manipülasyon yapıyor iddiası gündemde.
Elçin Sangu'nun villasında neler oldu? Tadilat kavgasında gerilim tırmanıyor: Bilirkişi raporunda kim haklı?
Elçin Sangu ile Hakan Balı arasındaki 92 bin TL’lik alacak davasında gerilim tırmandı. GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık’a konuşan Balı’nın avukatı Suat Tunç, Sangu’nun kamuoyuyla paylaştığı belgelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek müvekkilinin alacaklı konumunda olduğunu vurguladı. İşte tüm detaylar!
Oyuncu Elçin Sangu’ya hak ettiği 92 bin TL’yi ödemediği iddiasıyla dava açan Hakan Balı’nın Günaydın’da yer alan röportajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Basında da geniş yer bulan röportajın ardından Elçin Sangu, çeşitli belgeleri paylaşarak iddiaları yalanladı.
Ben de Hakan Balı’nın avukatı Suat Tunç’a, Sangu’nun yayınladığı belgeleri ve dava sürecini sordum. “Sangu’nun yayınladığı belgeler gerçeği yansıtmıyor” diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"SİCİL KAYDI VARSA NEDEN EVİNİ TESLİM ETTİ"
“Karşı taraf müvekkilim için 13 sicil kaydı olduğunu söylüyor ama avukatı olarak benim böyle bir bilgim yok. Bu kişisel veridir ve yasal yollardan ulaşılması mümkün değildir. Nasıl elde ettiğini bizimle paylaşırsa memnun oluruz. Ayrıca eğer müvekkilimin iddia edildiği gibi 13 sicil kaydı varsa neden evini ona teslim etti? Müvekkilimin karşı tarafın evinde ayları aşan çalışması mevcut. Evin teslim edildiğine dair fotoğraflar da bulunuyor. Karşı taraf, alacak davasını farklı yöne çekerek manipülasyon yapmaya çalışıyor. Kaldı ki müvekkil sabıkalı biri olsa bile bu, alacağının ödenmeyeceği veya emeğinin karşılığının verilmeyeceği anlamına mı gelir?
'RAPORA GÖRE BALI HAKLI'
İkinci olarak polis talebinde bulunduğunu iddia etmiş. Dosyada ilk keşifte karşı taraf müvekkilimin keşif yerine girmesini engellemeye çalıştı. ‘Evime girme, git buradan’ gibi ifadeler kullandı. Hakimin uyarısıyla müvekkilimin katılımına razı olmak zorunda kaldı. İkinci keşif kararı sonrası mahkemeye, müvekkilimin keşfe gelmemesi yönünde talepte bulundular. Biz de Hakan Bey’in yasal hakkı olduğunu belirterek karşı tarafın önceki saldırgan tutumu nedeniyle polis eşliği istedik. Mahkeme her iki talebi değerlendirerek polis eşliğinde keşif yapılmasına hükmetti. Zaten paylaştığı belgede de ‘Hakan Balı ve vekili ile avukatlarının incelemeye katılma hakkı bulunduğu’ belirtilmiştir.
"MÜVEKKİLİM ALACAKLI"
Karşı tarafın ödeme yaptığını iddia ettiği hesap belgesi de mahkemeye sundukları kendi beyanlarıdır. Karşı taraf 183 bin 875 TL ödeme yaptığını öne sürmüştür. Oysa müvekkilim Hakan Balı 92 bin 500 TL alacağı olduğunu mahkemeye bildirmiştir. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Son bilirkişi raporu, Hakan Balı’nın yaptığı iş karşılığında alacağının daha yüksek olduğuna hükmetmiştir. Dava incelemesi sürüyor. Ancak bugüne dek alınan tüm raporlarda müvekkilim alacaklı görünmektedir. Eğer karşı taraf borçlu değilse, dava açacağımızı öğrenince neden Hakan Bey’e 21 bin TL göndermiştir? Müvekkilim parayı iade etti. Buna rağmen karşı taraf hâlâ konuyu müvekkilin suçlu geçmişi varmış gibi göstererek farklı yöne çekmeye çalışıyor. Bu çabayı anlamakta zorlanıyoruz.”
PEKİ HAKAN BALI GÜNAYDIN’A NELER SÖYLEMİŞTİ?
Oyuncu Elçin Sangu’nun yanında 7 ay çalışan işçi Hakan Balı, hak ettiği 92 bin TL’yi ödemediği iddiasıyla dava açtı. Daha önce mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol da ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla Sangu’ya dava açmıştı. Balı, Tubaözel açıklamalarda bulundu.
Elçin Sangu ile mahkemelik oldunuz. Bize neler yaşadığınızı anlatır mısınız?
Elçin Hanım’ın evinin dış cephe işleri için 2021 Nisan’da işe başladım. Benden önce başkaları da çalışmış ama Elçin Hanım’la anlaşamadıkları için bırakmışlar. Mimar Fırat Işık aracılığıyla teklif geldi, kabul ettim. Peyzaj, drenaj, bahçe toprağı çekme, dış sıva, şap, beton, tuğla duvar, seramik ve taş döşeme işlerini üstlendik. 6 işçiyle birlikte yaptık. Elçin Hanım eve taşınırken kadın temizlikçi istedi, buldum. 30 gün çalıştı ama parasını vermediler. Temizlikçiyi ben bulduğum için borç alıp parayı ben ödedim.
SEVGİLİSİ BANA KÜFRETTİ
İşler bitmeye yakınken Elçin Hanım’ın sevgilisi Yunus Bey, izmarit attığım iftirasıyla üzerime yürüdü ve küfretti. Ben de “Bahane mi arıyorsun? Sıkıntın ne? İşin sonuna geldik?” dedim. Bu olay üzerine işi bıraktım. Bir hafta önce de başka mimar arkadaşının yanında çalışmam için aracı olmuştu.Elçin Sangu'nun villasında ciddi tadilat yapıldı.
Şimdi anlıyorum ki başta anlaştığımız ücreti düşürmek için yapmışlar. Ekim 2021’de işi bıraktıktan sonra ödeme için görüşecektik. 92 bin TL alacağım kaldı. Elçin Hanım’ın şoförü Bilal Bey’i aradım, parayı ödemeleri gerektiğini söyledim. Kabul etmediklerini belirtti. “Mahkemeye gideceğim” dedim. Günlerce emek verdim, hakkımı vermediler. Elçin Hanım’ı mahkemeye verdim.
Dava açtıktan sonra neler yaşandı?
Dava açacağımı öğrenince apar topar 21 bin TL gönderdiler. Avukatıma danışıp parayı iade ettim. Hatalı olmasalar neden dava tehdidiyle para göndersinler? Borçlu olduklarını biliyorlar. 92 bin TL alacağım varken 21 bin TL ile kurtulmak istediler. Kabul etmeyince iftira attılar, eksik yaptığımı söylediler. Asla öyle bir şey yok. Beykoz Belediyesi bahçedeki işler nedeniyle kaçak diyerek mühürledi ama mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktılar. Belediye kararını tanımadılar. Paramı vermemek için iftira atıyorlar. Celal Bey’den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp paramızı vermiyorlar. Mahkeme heyeti, avukatlar ve bilirkişi bahçeye geldi. Oradaydım. Elçin Hanım beni görünce hakim ve avukatların önünde saldırdı, kovdu. Mahkeme kararıyla gitmiştik. Herkes saldırganlığına şaşırdı. Avukatı onu uyardı.
BENİM GİBİ BİR ÇOK İNSANLA DA DAVALIK
Elçin Sangu size de dava açtığını söylediniz. Ne davası?
Sosyal medyada fotoğrafına ‘dolandırıcı, üç kağıtçı’ yazdığım için hakaret davası açtılar. 3 ay ceza aldım, üst mahkemede. Aleyhime sonuçlanırsa içeri girebilirim. 11 yaşındaki Down sendromlu oğluma kim bakacak? Yalan söylemedim. Elçin Sangu beni dolandırdı. Birçok insanla da davalık. Kaç kişi benim gibi parasını alamadı...
KEŞİFTE POLİS EŞLİK ETTİ
İkinci bilirkişi keşfinde Elçin Hanım’ın saldırganlığı ve tahriki nedeniyle polis eşliği talep ettim. Hakim kabul etti, 2025 Ocak’ta polis eşliğinde keşif yapıldı. Dava sürüyor. Çok yıprandım. Eşim vefat etti, 3 çocuğum var. Biri Down sendromlu, bakıma muhtaç. İnşaat işçisiyim, gecekonduda oturuyorum. Başka bakacak kimse yok. Maddi zorluk çekiyorum. Devlet engelli parası, belediye yemek veriyor. Evimi görseniz anlarsınız. Helal emekle 7 ay çalıştım. 5 yıldır hakkımı vermemek için uğraştırıyorlar. Sosyal medyada emek, hak, adalet diyor ama emekçinin parasını vermiyor. Bir de hakaret davası açmış.