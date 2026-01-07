Elazığspor, dış transferde Bursaspor'dan Sertaç Çam, Kastamonuspor'dan Ali Altınöz ve Sakıb Aytaç, Sivasspor'dan Çağlayan Menderes ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, dış transferde anlaşma sağladığı futbolcuları resmen duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre; Bursaspor'dan sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ile 1.5, Kastamonuspor'dan orta saha Ali Altınöz ile 2.5 yıllık, Sivasspor'dan stoper Çağlayan Menderes ile 1.5 yıllık ve yine GMG Kastamonuspor'dan stoper Sakıb Aytaç ile 6 aylık anlaşma sağlandığı bildirildi.

İLK DEVRE PERFORMANSI

18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan Elazığspor, sezonun ilk devresini 30 puanla 8. sırada tamamladı.