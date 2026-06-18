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Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye kulüp delegeleri ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Toplam 212 delegenin hazır bulunduğu genel kurulda, ilk olarak kulübün mali tablosu masaya yatırıldı.

ELAZIĞSPOR'UN BORCU 167 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI

Mali genel kurul kapsamında kulübün güncel borç durumu delegelerle paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamada, Elazığspor Kulübü'nün toplam borcunun 167 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi. Geçmiş döneme ait mali raporlar ve Ahmet Feti Yılmaz yönetiminin ibra talebi, delegelerin oy birliğiyle kabul edilerek ibra edildi.

SANDIKTAN AHMET TOPRAK ÇIKTI

Mali gündemin tamamlanmasının ardından başkanlık seçimine geçildi. Kongrede oy kullanan 209 delegenin iradesi sandığa şu şekilde yansıdı:

Ahmet Toprak: 165 Oy

Gökçe Balıbey: 40 Oy

Geçersiz Oy: 4 Oy

Bu sonuçların ardından oyların ezici çoğunluğunu alan Ahmet Toprak, Elazığspor’un yeni başkanı oldu.

"EL BİRLİĞİYLE BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye çıkarak delegelere ve camiaya teşekkür eden Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, transfer müjdesi de vererek iddialı açıklamalarda bulundu:

"Bize duyulan bu güveni kesinlikle mahcup etmeyeceğiz. Yönetim olarak planlamalarımızı yaptık; halihazırda prensip anlaşmasına vardığımız oyuncularımız var. En kısa sürede bu isimlerle resmi sözleşmeleri imzalayarak kamuoyuna duyuracağız. El birliğiyle, tek yürek olarak bu takımı hak ettiği yerlere taşıyacak ve şampiyon yapacağız."