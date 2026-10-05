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Karşılaşmaya hızlı başlayan Elazığspor, 2. dakikada Alperen Pak’ın kaydettiği golle mücadelede öne geçti. Çorluspor 1947 ise bu gole yalnızca üç dakika sonra Oğuzhan Yıldırım’ın attığı golle yanıt verdi.

İlk yarıda iki takımın çabaları başka gol getirmeyince devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda üstünlüğünü artıran konuk ekip, 77. dakikada Muhammet Beşir’in golüyle skoru 2-1’e taşıdı. Çorluspor 1947, 90. dakikada Adnan Karahisar’ın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Elazığspor, karşılaşmanın uzatma bölümünde Muhammed Demirci’nin 90+5. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de kalan sürede başka gol olmayınca mücadeleyi Çorluspor 1947 kazandı.

Bu sonuçla Elazığspor, 10 puanda kaldı ve lider Muş 1984’ün üç puan gerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

Puanını 10’a yükselten Çorluspor 1947 ise averaj üstünlüğüyle Elazığspor’un ardından dördüncü basamakta yer aldı.