TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Elazığspor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Doğu Anadolu ekibi, mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı.
Adem Çağlayan komutasındaki Elazığspor, 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışmış oldu.
Elazığspor’un gollerini Ali Altınöz (19. dk), Mehmet Yılmaz (28. dk), Enes Soy (59. dk), Fuat Bavuk (65. dk) ve Halil İbrahim Sönmez (82. dk) kaydetti.
SERTAÇ ÇAM KOLAY ADAPTE OLDU
Devre arasında Bursaspor'dan transfer edilen hücumcu Sertaç Çam, Elazığspor formasıyla sahaya çıktığı ilk 11 maçında daha ilk devreden 2 asist yapmayı başardı.
Elazığspor, aldığı galibiyetle puanını 33'e yükselterek 32 puanda kalan Ankaragücü'nün önüne geçti.