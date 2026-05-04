Nesine 2. Lig play-off 1. tur rövanşında Elazığspor ilk maçta 4-2 yendiği Adana 01 Futbol Kulübü’nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Bordo Beyazlılar bu sonuçla adını finale yazdırdı.

ELAZIĞSPOR UZATMALARDA GALİBİYETE ULAŞTI

Elazığspor’a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Enes Soy ve 90+2. dakikada Sakıb Aytaç’tan geldi. Adana 01 Futbol Kulübü’nün tek golünü ise 61. dakikada Okan Derici kaydetti.

FİNALDE RAKİP MUĞLASPOR

Bu sonucun ardından Elazığspor, Şanlıurfaspor’u eleyerek finale yükselen Muğlaspor ile eşleşti. İki ekip, bir üst lige çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.