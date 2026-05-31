Esnaf Mehmet Kılıç, gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirterek, yıllar içinde kazancının eridiğini söyledi. “Dolar 7 lirayken de aynı ciroyu yapıyordum, bugün 45 lirayken de aynı ciroyu yapıyorum. O zaman üç beş kuruş biriktirebiliyordum, şimdi hiçbir şey yapamıyorum” dedi.

“ALIM GÜCÜ YOK, ESNAF SATIŞ YAPAMIYOR”

Vatandaşın alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ifade eden Kılıç, “İnsanlar aldıkları maaşla sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kimse kıyafete, alışverişe para ayıramıyor. Maaşlar yetersiz olduğu için esnaf da iş yapamıyor” diye konuştu.

KİRA ARTIŞLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Kira zamlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirten Kılıç, özellikle vakıf kiralarındaki artışlara dikkat çekti. “Kiralarımıza yüzde 100 zam yapıldı. Vakıflar ise bu yıl yüzde 230 zam yaptı, sonra yüzde 130’a düşürdü. Küçük esnafın bu yükü taşıması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“ŞU ANKİ KRİZ GEÇMİŞTEN DAHA KÖTÜ”

Mevcut ekonomik durumu geçmiş krizlerle karşılaştıran Kılıç, “Şu anda yaşadığımız kriz 2001’den de 1994’ten de kötü. O dönemlerde en azından piyasada hareket vardı. Şimdi kriz var ama iş yok” dedi.

İstanbul’da da benzer bir tabloyla karşılaştığını söyleyen Kılıç, birçok esnafın iş yerini kapattığını ve borç yükü altında ezildiğini öne sürdü.

VERGİ VE GİDER YÜKÜ ARTIYOR

Esnafın vergi yüküne de değinen Kılıç, kazanç olmadan vergi ödenemeyeceğini belirterek, “Vergi verelim ama kazanarak verelim. Vatandaşın cebinde para olmazsa biz de iş yapamayız” dedi.

“30 YIL PRİM ÖDEDİM, 20 BİN LİRA MAAŞ ALIYORUM”

İşyeri olmasa aldığı emekli maaşıyla geçinemeyeceğini dile getiren Kılıç, yıllarca çalışmasına rağmen aldığı maaşın yetersiz kaldığını söyledi. Kılıç, "30 yıl prim yatırmışım, aldığım maaş 20 bin lira. Ben 20 bin lira ile bu iş olmazsa ne yapacağım? Nasıl geçineceğim? Yıllarca biriktirdiğimizi bu son zamanda bozduk bozduk yedik. İşler düzgün gitmeyince ne yapıyoruz? Ya borçlanırsın ya da varsa birikimin, ondan bozdurup bozdurup yersin" şeklinde konuştu.

“ORTA GELİRLİ SINIF KALMADI”

Esnaf Fethi Polat da benzer sıkıntılara dikkat çekerek, kredi kartı komisyonları ve düşük kâr marjlarının işleri zorlaştırdığını söyledi. Polat, “Gelirler giderleri karşılamıyor. Esnaf hazırdan yiyor. Türkiye’de orta gelirli sınıf kalmadı, ya zengin var ya fakir” dedi.

Polat ayrıca POS cihazı kesintilerinin yüksekliğine dikkat çekerek, “Yüzde 3,99’a varan kesintiler yapılıyor. Çok düşük kârlarla satış yapıyoruz. Günlük kazancımız bile masrafları karşılamıyor” ifadelerini kullandı.