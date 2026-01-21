Kent genelinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yoğun soğuk hava etkili olmaya başladı.
Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü şehirde, merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Cip Çayı üzerinde bulunan Cip Barajı’nın yüzeyi kalın bir kar ve buz tabakasıyla örtüldü.
Baraj gölünün donan yüzeyinde bazı kuş türlerinin buz kütleleri üzerinde konakladığı gözlendi.
Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı’ndan kuş bakışı izlenebilen Cip Barajı, kendine özgü doğal güzelliği ve zengin kuş popülasyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
CİP BARAJI
Cip Barajı, Elazığ il merkezine yaklaşık 10-15 km uzaklıkta, Cip Çayı üzerinde yer alan bir sulama barajıdır. Temel amacı tarımsal sulama olup, 1965 yılında inşaatına başlanarak 1968 yılında işletmeye alındı.
Baraj, toprak gövde dolgu tipindedir. Temelden yüksekliği yaklaşık 23-24 metre, gövde hacmi 420.000-446.000 m³ civarındadır. Normal su seviyesinde göl hacmi 7-8,26 milyon m³ (hm³) olup, suladığı alan yaklaşık 11.000-13.000 dekar (hektar) tarım arazisidir.
Elazığ'ın önemli sulama tesislerinden biri olan Cip Barajı, aynı zamanda doğal güzelliği, kuş popülasyonu ve mesire alanıyla dikkat çekiyor.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Cip Mesire Alanı, piknik, balık avcılığı (olta ile), dinlenme ve doğa yürüyüşü için popüler bir yerdir.
Otopark, çocuk parkı, çeşmeler, tuvalet ve piknik masaları gibi imkanlar mevcuttur.
Kış aylarında soğuk hava nedeniyle gölü donabilen baraj, kuş türlerinin konaklama alanı olarak da öne çıkıyor.
Son yıllarda deprem sonrası yenileme çalışmaları yapılmış ve sulama sistemi modernize edilmiştir. Ayrıca karşı kıyıda jeotermal turizm projeleri planlanıyor.