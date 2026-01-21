Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 1

Kent genelinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yoğun soğuk hava etkili olmaya başladı.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 2

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü şehirde, merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Cip Çayı üzerinde bulunan Cip Barajı’nın yüzeyi kalın bir kar ve buz tabakasıyla örtüldü.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 3

Baraj gölünün donan yüzeyinde bazı kuş türlerinin buz kütleleri üzerinde konakladığı gözlendi.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 4

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı’ndan kuş bakışı izlenebilen Cip Barajı, kendine özgü doğal güzelliği ve zengin kuş popülasyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 5

CİP BARAJI

Cip Barajı, Elazığ il merkezine yaklaşık 10-15 km uzaklıkta, Cip Çayı üzerinde yer alan bir sulama barajıdır. Temel amacı tarımsal sulama olup, 1965 yılında inşaatına başlanarak 1968 yılında işletmeye alındı.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 6

Baraj, toprak gövde dolgu tipindedir. Temelden yüksekliği yaklaşık 23-24 metre, gövde hacmi 420.000-446.000 m³ civarındadır. Normal su seviyesinde göl hacmi 7-8,26 milyon m³ (hm³) olup, suladığı alan yaklaşık 11.000-13.000 dekar (hektar) tarım arazisidir.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 7

Elazığ'ın önemli sulama tesislerinden biri olan Cip Barajı, aynı zamanda doğal güzelliği, kuş popülasyonu ve mesire alanıyla dikkat çekiyor.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 8

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Cip Mesire Alanı, piknik, balık avcılığı (olta ile), dinlenme ve doğa yürüyüşü için popüler bir yerdir.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 9

Otopark, çocuk parkı, çeşmeler, tuvalet ve piknik masaları gibi imkanlar mevcuttur.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 10

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle gölü donabilen baraj, kuş türlerinin konaklama alanı olarak da öne çıkıyor.

Elazığ’ın gizli cenneti Cip Barajı buzdan tabloya dönüştü: Sıfırın altında 11 derece - Resim: 11

Son yıllarda deprem sonrası yenileme çalışmaları yapılmış ve sulama sistemi modernize edilmiştir. Ayrıca karşı kıyıda jeotermal turizm projeleri planlanıyor.

Kaynak: AA
