Elazığ’da 2022 yılında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezerv ihalelerinden biri olarak gösterilen bakır madeni sahasıyla ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi. Cengiz Holding bünyesindeki Port Madencilik Ticaret ve A.Ş.’nin 2 milyar 205 milyon TL bedelle aldığı sahadan çıkarılacak madenin Gezin Tren İstasyonu üzerinden taşınması planlanıyor. Söz konusu plan kapsamında alanda ağaç kesimleri başladı.

CHP Bursa Milletvekili Oktay Sarıbal, bölgenin SİT alanı olduğunun altını çizerek “Koruma altında” denilen sulak alanların içinde ağaç kesimi yapılmasına kim izin verdi?” sorusunu sordu.

Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgenin ayrıca nitelikli tarım havzası içinde yer aldığına dikkat çekerek, “Sit alanlarını, sulak alanları, ormanları, meraları, köylünün toprağını şirketlere peşkeş çekip talan ettiğiniz ne varsa hesabını soracağız!” dedi.

Sarıbal’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de sulak alan, sit bölgesi, tarım havzası… Cengiz Holding’in talanına açıldı!

2022 yılında Cengiz Holding’e bağlı Port Madencilik, 2 milyar 205 milyon TL bedelle dev maden sahasını aldı. Rezervin toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar.

Şimdi ise bu maden faaliyetinin yeni ayağı için Hazar Gölü kıyısındaki Gezin bölgesi hedef haline getiriliyor.

Cengiz Holding’in kurduğu flotasyon tesisinde üretilecek kimyasal içerikli bakır konsantresinin Gezin Tren İstasyonu üzerinden taşınması planlanıyor. Bu nedenle 19 Nisan’dan itibaren bölgede iş makineleriyle çalışma yürütülüyor; ağaç kesimleri yapılıyor, alan tahrip ediliyor.

Bugün iş makinelerinin çalıştığı alan;

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile "Ulusal Öneme Haiz Hazar Gölü Sulak Alanı" havza sınırları içerisinde.

20 ve 23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen Sit Alanı içerisinde.

Elazığ’ın turizm bölgesi olan Hazar Gölü’ne 300 metre mesafede.

Nitelikli tarım havzası Bermaz Ovası’nda.

Coğrafi İşarete Sahip Elazığ Geven Balına hayat veren Geven bitkisi bölgesinin merkezinde yer alıyor.

Bir yanda sit alanı kararları yayımlanırken, diğer yanda aynı bölgede nasıl sanayi ve lojistik faaliyetlerine izin veriliyor?

“Koruma altında” denilen sulak alanların içinde ağaç kesimi yapılmasına kim izin verdi?

Hazar Gölü havzasında taşınacak kimyasal içerikli bakır konsantresinin yaratacağı çevresel risklere ilişkin bağımsız bir etki analizi yapıldı mı?

Nitelikli tarım havzası içerisinde yürütülen bu faaliyetlerin bölge tarımına, arıcılığına ve su kaynaklarına etkisi ne olacak?

Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olan bir ülke olarak Türkiye, uluslararası yükümlülüklerini neden şirketlerin çıkarı karşısında yok sayıyor?

Bir tarafta köylünün toprağı, çiftçinin üretimi, bölgenin suyu ve yaşamı var; diğer tarafta ise holdinglerin milyarlarca dolarlık rant düzeni. Sit alanlarını, sulak alanları, ormanları, meraları, köylünün toprağını şirketlere peşkeş çekip talan ettiğiniz ne varsa hesabını soracağız!”