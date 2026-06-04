Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan ve şehrin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Hazar Gölü'nde, yaz sezonu öncesinde kapsamlı bir çevre temizliği çalışması yürütüldü. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, gölün 56 kilometrelik kıyı şeridi titizlikle temizlendi.

10 ARAÇ VE 50 PERSONEL GÖREV YAPTI

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin korunması amacıyla düzenlenen operasyona dair detayları Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Hatipoğlu, temizlik çalışmalarının 10 araç ve 50 personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanları ve sahil şeridinden toplamda 12 ton atık toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN "GELECEK NESİLLERE MİRAS" ÇAĞRISI

Hazar Gölü'nün korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de Hazar Gölü’nün doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin korunması hedeflenmiştir. Hazar Gölü’nden faydalanan tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım."

Vali Hatipoğlu, çevre temizliği çalışmasında emeği geçen tüm İl Özel İdaresi personeline teşekkür ederek sözlerini tamamladı.