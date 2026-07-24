Kaynak: İHA

Yangın, Elazığ'da bulunan Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.