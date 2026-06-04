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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 9 zanlının gözaltına alındığını, uyuşturucu kullandığı belirlenen 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığını aktaran Hatipoğlu, aramalarda 16 bin 464 sentetik ecza, 433 gram sentetik kannabinoid, 240 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildiğini kaydetti.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandığını, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır." ifadesini kullandı.