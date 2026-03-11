İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir ay içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışan yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 58 parça halinde 1 kilo 281 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 parça halinde 498,33 gram esrar maddesi, 18 parça halinde 101 gram metamfetamin maddesi, 1049 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 14 şüphelinin ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklandığı ve 60 şüpheli şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.