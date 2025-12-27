Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 546 köy yolundan Karakoçan’da 14, Kovancılar’da 8 ve Sivrice’de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele kapsamında 89 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da ulaşıma kapanan 23 köy yolunu açmak için 89 araç 120 personel sahada
Kaynak: DHA