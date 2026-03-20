Elazığ’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışmasının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmaya sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla gerginlik büyüdü ve olay tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevrede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Olayda kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.