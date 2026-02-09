Kaza, Rızaiye Mahallesi Mehmet Güçlü Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, caddede ilerleyen iki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin kontrolü kaybedilerek yol kenarındaki bir binanın dibine savrulduğu gözlendi. Kazada araç içindeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralıları kentteki hastanelere kaldırarak tedaviye aldı.

Polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı.